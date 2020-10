В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и дождь со снегом

В Нижнем Тагиле в начале недели синоптики прогнозируют дождь со снегом и похолодание до -3 ночью, сообщается на сайте Гисметео.

В понедельник, 19 октября, утром и вечером ожидается пасмурная погода с дождем и ветром. Температура воздуха днем составит от +9 градусов, вечером +6. Ветер юго-западный и западный с максимальной скоростью до 16 метров в секунду. Во вторник, 20 октября, температура воздуха не будет превышать +6 градусов. Ветер юго-западный. К вечеру он составит три метра в секунду. Пасмурно, днем и вечером дождь со снегом. В среду, 21 октября, температура воздуха не будет превышать +3 градуса, а вечером опустится до -3. Утром и днем ожидается облачность и дождь к вечеру. Ветер ожидается западный с порывами до семи метров в секунду.

