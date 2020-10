За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировали девять новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2 097 тагильчан. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии заразились инфекцией 32 663 человека. За сутки по выздоровлению из больниц выписано 286 человек, общее число вылечившихся — 24 517 пациента. С начала пандемии умерло 692 свердловчанина, семь из них за минувшие сутки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter