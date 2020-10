В России за сутки выявлено 15 099 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 399 334 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5377 человек, общее число выздоровевших — 1 070 576 пациентов. С 17 по 18 октября скончались 185 пациентов, с начала пандемии зафиксировано 24 187 летальных случаев.

