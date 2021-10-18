Еще 132 случая заражения COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

Так, с 15 на 16 октября в городе выявлено 82 случая, а с 16 на 17 октября инфекция была подтверждена у 50 человек.
В общей сложности с начала пандемии в Нижнем Тагиле выявлено 11 125 случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ранее заявлял, что заболеваемость коронавирусом в городе резко возросла. На прошлой неделе в больницах были заняты все отведенные койки, в том числе и реанимационные. Мэр также отмечал, что растет и смертность.