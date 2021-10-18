Еще 132 случая заражения COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за два дня

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ранее заявлял, что заболеваемость коронавирусом в городе резко возросла. На прошлой неделе в больницах были заняты все отведенные койки, в том числе и реанимационные. Мэр также отмечал, что растет и смертность.