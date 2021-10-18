Корпус медколледжа в Екатеринбурге планируется отдать под «ковидный» госпиталь

Корпус медколледжа в Екатеринбурге планируется отдать под «ковидный» госпиталь
Корпус медколледжа в Екатеринбурге планируется отдать под «ковидный» госпиталь
Сегодня, 20:54Здоровье и экологияФото: 1MI
Отдать под COVID-19 планируется один из корпусов Свердловского областного медицинского колледжа. Койки для коронавирусных больных будут установлены в корпусе № 2 на Сиреневом бульваре.

Однако, по словам директора медколледжа Ирины Лёвиной, данное решение еще не утверждено окончательно. Она не может дать полноценный комментарий, так как решение позже сообщит министерство здравоохранения. Однако Лёвина отметила, что учебный процесс в колледже комбинированный. То есть лекции читаются в дистанционном формате, а практические занятия проходят очно.

На данный момент также неизвестно, сколько именно коек предполагается поставить, сообщает Е1.

Напомним, 18 октября стало известно, что четвертые сутки подряд заболеваемость коронавирусом в Свердловской области бьет антирекорды. На сегодняшний день в регионе подтвердилось еще 596 случаев COVID-19.

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