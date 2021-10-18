Новое осложнение после COVID-19 «черная плесень» зафиксировано в Екатеринбурге

Новое осложнение после COVID-19 «черная плесень» зафиксировано в Екатеринбурге
Новое осложнение после COVID-19 «черная плесень» зафиксировано в Екатеринбурге
Сегодня, 10:16Здоровье и экологияФото: 1MI
Новое осложнение после COVID-19 зарегистрировано в Екатеринбурге. Оно называется мукормикозом или «черная плесень». О нем ранее рассказывали индийские медики.

Во время обследования бронхоскопом видно, что ткани у пациента поражены как-будто грибком, пишет ЕАН.

Ранее мукормикоз считался исключительно тропической болезнью. Однако летом 2021 года врачи зафиксировали его у больных коронавирусом. Считается, что летальный исход наступает при таких осложнениях в 60% случаев.

Мукормикоз возникает как осложнение у пациентов, которым проводится гормональная терапия для избежания «цитокинового шторма». У пациентов, поставивших прививку от COVID-19, вероятность развития такого состояния минимальна.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области уже несколько дней достигает рекордных значений. Так, за сутки с 16 по 17 октября было подтверждено 590 новых случаев заражения.

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