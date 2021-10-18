О сроках рассеивания смога в Екатеринбурге рассказали синоптики и МЧС

Смог в Екатеринбурге может продержаться до конца октября. На данный момент прошло уже две недели, как в городе ощущается запах гари. По данным Роспотребнадзора, содержание пыли в воздухе превышено в трех районах города.

Точную дату в МЧС назвать не смогли, так как технология тушения применяется сложная и заранее что-то сказать нельзя, пишет Е1. Спасателям поставлена задача максимально быстро потушить возгорание. На данный момент его площадь составляет 4,5 гектара и всего на территории действует 12 очагов. Их заметить сложно по причине распространения огня под землей. Для тушения пожара спасатели наполняют каналы торфяника водой. На место пригнаны несколько насосных станций. Однако остановить дым и огонь пока не выходит. Надежда есть, что дождь сегодня поможет улучшить ситуацию, но раз торфяник продолжает тлеть, совсем избавиться от смога не получится. Ветер будет через день-два посильнее — циклон будет проходить, получше станет, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Она добавила, что до конца октября сильные дожди не ожидаются, а потому смог будет появляться до конца месяца. Напомним, в Солнечном районе Екатеринбурга тлеет торфяник. В результате в районе и по всему городу держится смог. Учащиеся школ переведены на удаленку. В самом районе действует режим ЧС. Режим ЧС из-за тлеющих торфяников вводится в Солнечном в Екатеринбурге

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