Свердловчанка обвинила соседа в попытке заражения COVID-19

Жительница Екатеринбурга обвинила своего соседа в том, что тот якобы намеренно пытался заразить ее коронавирусом. Женщина уже написала заявление в полицию.

Конфликт между жителями дома в Екатеринбурге произошел несколько дней назад на фоне шумной вечеринки, сообщает E1. На утро уральцы поговорили в подъезде, после чего шумный сосед прислал соседке через мессенджер свои положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Там же было пожелание крепкого здоровье ей и ее детям. Женщина обратилась в полицию. Также она обратилась за консультацией к медикам, которые пока не усмотрели ничего опасного для ее здоровья. Юристы считают, что уголовная ответственность соседу не грозит, так по УК РФ умышленное заражение считается при заболевании ВИЧ или венерическими инфекциями. Максимально, что может грозить соседям — штраф от 500 до 2000 рбулей за громкую музыку после 23:00 или до 40 тысяч за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Напомним, в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева введен режим обязательной вакцинации и QR-кодов для некоторых категорий профессий. Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

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