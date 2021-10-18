Верба «перепутала» времена года и распустила весенние почки в Екатеринбурге

Вербу с распустившимся, как весной, почками, обнаружили свердловчане в Шувакишском лесопарке, сообщает E1.
Как пояснил доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин, у дерева произошел небольшой сбой.
Как считает эксперт, скорее всего вреда вербе, распустившиеся не по сезону почки, не принесут, так как листья на дереве остались нераспустившимися.
Специалист также рассказал, что при несезонном распускании почек и листьев у плодовых деревьев, следующий урожай будет однозначно погублен или совсем минимальным.