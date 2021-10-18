Верба «перепутала» времена года и распустила весенние почки в Екатеринбурге

Верба «перепутала» времена года и распустила весенние почки в Екатеринбурге
Верба «перепутала» времена года и распустила весенние почки в Екатеринбурге
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: 1МI
После холодного сентября и наступления относительно теплого октября, верба «решила» распустить весенние почки в лесопарке в Екатеринбурге.

Вербу с распустившимся, как весной, почками, обнаружили свердловчане в Шувакишском лесопарке, сообщает E1.

Как пояснил доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин, у дерева произошел небольшой сбой.

Как считает эксперт, скорее всего вреда вербе, распустившиеся не по сезону почки, не принесут, так как листья на дереве остались нераспустившимися.

Специалист также рассказал, что при несезонном распускании почек и листьев у плодовых деревьев, следующий урожай будет однозначно погублен или совсем минимальным.

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Екатеринбург
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