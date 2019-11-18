На Урале впервые провели операцию по вживлению стимулятора в мозг ребенка

Девочка с трех лет страдала эпилепсией, медикаментозно улучшить ее состояние не удавалось, тогда было принято решение о проведении хирургического вмешательства, врачи провели электростимуляцию блуждающего нерва.

В теле девочки закрепили мини-генератор, а под кожей на шее — электронное устройство, которое соединили с источником тока. Устройство протестировали, а затем ушили «кармашки» в коже, куда были вложены девайсы, и запустили их. Затем импульсы начали поступать в мозг и влиять на патологическую активность.

При приближении приступа его можно купировать при помощи магнита, который выдается пациенту при выписке. При прикосновении магнита к стимулятору подавляется негативная активность.