«Не надо нам американских». Тагильский эколог пожаловался Путину на цинковый завод

В обращении Волегов приводит результаты проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая выявила ряд нарушений работы завода: эксплуатация 23 источников, загрязняющих атмосферный воздух, расстояние между предприятием и нормируемыми объектами не соответствует СанПину — менее 1000 метров. В 300-500 метрах от ГСД-Р находятся учебные заведения, дошкольные организации, сады и огороды и жилая зона. Эколог приводит цитату директора завода Евгения Суслина, который заявляет, что «можно сократить санитарно-защитную зону до 300 метров».

Они могут уменьшить границы санитарно-защитной зоны, если введут современные технологии, но для каждого вещества есть свои нормы. Если они сократят расстояние, то мы будем обращаться к российским экспертам Природоохраны, Росприроднадзор, сообщил TagilCity.ru Андрей Волегов.

Эколог просит проведения государственной экспертизы, которая может осветить вопросы о доставке цинкосодержащих отходах, использующихся для переработки, о их разгрузке и о дальнейших действиях с отходами.

В Нижнем Тагиле и так много вредных предприятий. Не надо нам ещё тут американо-швейцарских заводов, поделился Андрей Волегов.