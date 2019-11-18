«Не надо нам американских». Тагильский эколог пожаловался Путину на цинковый завод
Сегодня, 18 ноября, эколог Андрей Волегов направил письмо президенту России Владимира Путина и полпреду Николаю Цуканову о влиянии работы российского филиала американо-швейцарской компании Global Steel Dust ООО «ГСД-Р» на экологическую ситуацию в Нижнем Тагиле.
В обращении Волегов приводит результаты проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая выявила ряд нарушений работы завода: эксплуатация 23 источников, загрязняющих атмосферный воздух, расстояние между предприятием и нормируемыми объектами не соответствует СанПину — менее 1000 метров. В 300-500 метрах от ГСД-Р находятся учебные заведения, дошкольные организации, сады и огороды и жилая зона. Эколог приводит цитату директора завода Евгения Суслина, который заявляет, что «можно сократить санитарно-защитную зону до 300 метров».
Они могут уменьшить границы санитарно-защитной зоны, если введут современные технологии, но для каждого вещества есть свои нормы. Если они сократят расстояние, то мы будем обращаться к российским экспертам Природоохраны, Росприроднадзор, сообщил TagilCity.ru Андрей Волегов.
Эколог просит проведения государственной экспертизы, которая может осветить вопросы о доставке цинкосодержащих отходах, использующихся для переработки, о их разгрузке и о дальнейших действиях с отходами.
В Нижнем Тагиле и так много вредных предприятий. Не надо нам ещё тут американо-швейцарских заводов, поделился Андрей Волегов.
Напомним, ООО «ГСД-Р» начал работать в Нижнем Тагиле в 2018 году на территории бывшего завода огнеупоров. Компания занимается вторичной переработкой продуктов чёрной металлургии с высоким содержанием цинка при помощи вельц-технологий.