Более 20 тысяч свердловчан получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса

Он добавил, что партия была передана больницам 13 ноября, а прибыла она накануне. На первом этапе планируется обеспечить лекарствами 8,5 тысячи свердловчан, из которых почти две тысячи детей. На данный момент на Среднем Урале формируется запас для лечения 20,4 тысячи граждан.