Более 20 тысяч свердловчан получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса

В Свердловской области формируется запас медикаментов для 20,4 тысячи граждан, которые болеют коронавирусом и находятся на амбулаторном лечении.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов завил, что в регион уже поступила первая партия препаратов для лечения COVID-19. Она предназначена для бесплатного лечения жителей области на дому. По его словам, лекарства распределены по 26 медучреждениям Свердловской области. Об этом министр заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Он добавил, что партия была передана больницам 13 ноября, а прибыла она накануне. На первом этапе планируется обеспечить лекарствами 8,5 тысячи свердловчан, из которых почти две тысячи детей. На данный момент на Среднем Урале формируется запас для лечения 20,4 тысячи граждан. Напомним, в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан. Его основная задача — закупка медикаментов в рамках федеральных программ.

