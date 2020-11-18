«Гемотест» приглашает тагильчан пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

ПЦР-тест помогает определить «заразность» человека — Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.
Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента — так рекомендует Минздрав РФ.
Исследование крови из вены на антитела IgM и IgG поможет точнее определить стадию инфекции, а также выяснить, успел ли человек переболеть коронавирусом. Эти тесты помогут после вакцинации — они покажут, выработались ли антитела.
Комплексная диагностика с помощью ПЦР-теста и исследований на антитела поможет обнаружить COVID-19 на любой стадии и узнать, опасен ли человек для окружающих.
Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1700 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.
Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.
Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Свердловской области:
Екатеринбург
Вильгельма де Геннина, д. 47
Гагарина, д. 33
Победы, д. 45
Родонитовая, д. 4 А
Хохрякова д. 75
Нижний Тагил
просп. Вагоностроителей, 13
Газетная, 72