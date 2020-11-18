«Гемотест» приглашает тагильчан пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

«Гемотест» приглашает тагильчан пройти ПЦР-тест на COVID-19 по предзаказу

Сегодня, 11:00Здоровье и экологияPhoto: Лаборатория «Гемотест»
Тагильчане могут пройти полную диагностику COVID-19 в Лаборатории «Гемотест» по предзаказу на сайте компании: ПЦР-исследование и анализы на антитела IgM и IgG.

ПЦР-тест помогает определить «заразность» человека — Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.

Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента — так рекомендует Минздрав РФ.

Photo:Лаборатория «Гемотест»

Исследование крови из вены на антитела IgM и IgG поможет точнее определить стадию инфекции, а также выяснить, успел ли человек переболеть коронавирусом. Эти тесты помогут после вакцинации — они покажут, выработались ли антитела.

Комплексная диагностика с помощью ПЦР-теста и исследований на антитела поможет обнаружить COVID-19 на любой стадии и узнать, опасен ли человек для окружающих.

Стоимость анализа на антитела любого класса — 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG — за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1700 рублей, срок выполнения — 3 дня. Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала.

Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение — это позволит тратить меньше времени на заполнение документов перед процедурами.

Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Свердловской области:

Екатеринбург

Вильгельма де Геннина, д. 47

Гагарина, д. 33

Победы, д. 45

Родонитовая, д. 4 А

Хохрякова д. 75

Нижний Тагил

просп. Вагоностроителей, 13

Газетная, 72

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