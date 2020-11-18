В Нижнем Тагиле учителя начали работать в защитных экранах

Мы понимаем, что, конечно, работать в защитном экране легче, лучше, чем в маске. Ну, будем учиться и надеемся, что защитные экраны помогут нам обеспечить безопасность наших детей, цитирует телекомпания «Телекон» слова Бусыгиной.