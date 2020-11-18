В Нижнем Тагиле учителя начали работать в защитных экранах

В Нижнем Тагиле учителя начали работать в защитных экранах

Сегодня, 20:21Здоровье и экологияPhoto: телекомпания "Телекон"
Защитные экраны были направлены областным министерством образования. Педагоги Нижнего Тагила протестировали новое средство защиты и определили, насколько удобно в нем выполнять свои профессиональные обязанности.

По словам директора 49-й школы Ирины Бусыгиной, лицевых экранов хватило на весь школьный персонал.

Мы понимаем, что, конечно, работать в защитном экране легче, лучше, чем в маске. Ну, будем учиться и надеемся, что защитные экраны помогут нам обеспечить безопасность наших детей, цитирует телекомпания «Телекон» слова Бусыгиной.

Как рассказали учителя, уроки, проведенные в новых средствах защиты, дискомфорта не вызвали. По их словам, в защитных экранах проще дышать и они, в отличие от масок, не вызывают раздражения.

Напомним, всего областное министерство образования закупило 150 тысяч пластиковых щитков, которые направили преподавателям школ, колледжей, техникумов, школ-интернатов и центров медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи

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