В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявили 16 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировали 2760 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, сегодня в ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что в регионе не планируют вводить повторный локдаун. Он отметил, что ситуация стабильная, уже несколько дней количество заболевших коронавирусом меньше, чем выписанных.

