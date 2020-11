В России впервые с начала пандемии за сутки от коронавируса скончались 456 человек, сообщает оперштаб.

Всего зафиксировано 34 387 смертельных случая от инфекции. Из больниц по выздоровлению выписали 25 179 пациентов, с начала пандемии - 1 501 083 человека. С 17 по 18 ноября в России зарегистрировали 20 985 случаев коронавируса, общее количество выявленных случаев возросло до 1 991 998 человек.

