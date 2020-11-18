В Свердловской области выявлены мутации коронавируса

Кроме того, мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Республиках Адыгее, Карачаево-Черкесии и Хакасии, а также в Новосибирской и Омской областях.