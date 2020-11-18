В Свердловской области выявлены мутации коронавируса

В Свердловской области выявлены мутации коронавируса

Сегодня, 17:46Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Свердловская область вошла в число 13 регионов, где были выявлены мутации коронавируса. При этом специалисты не нашли доказательств связи тяжести течения заболевания и изменчивости вирусы.

Такие данные были озвучены исполняющим обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса, приводит РБК слова специалиста.

Лиознов отметил, что в России чаще всего выявляются вирусы, которые распространены в Европе и относятся к группам G, GR и GH.

Кроме того, мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Республиках Адыгее, Карачаево-Черкесии и Хакасии, а также в Новосибирской и Омской областях.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании нового варианта коронавируса в Сибири. По ее словам, от этого инфекция не станет опаснее и не повлияет на обстановку в стране.

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