В Свердловской области выявлены мутации коронавируса

Свердловская область вошла в число 13 регионов, где были выявлены мутации коронавируса. При этом специалисты не нашли доказательств связи тяжести течения заболевания и изменчивости вирусы.

Такие данные были озвучены исполняющим обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса, приводит РБК слова специалиста. Лиознов отметил, что в России чаще всего выявляются вирусы, которые распространены в Европе и относятся к группам G, GR и GH. Кроме того, мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Республиках Адыгее, Карачаево-Черкесии и Хакасии, а также в Новосибирской и Омской областях. Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании нового варианта коронавируса в Сибири. По ее словам, от этого инфекция не станет опаснее и не повлияет на обстановку в стране.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter