На Урале установлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

На Урале установлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

Сегодня, 13:45Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за прошедшие сутки выявили 358 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Вчера, а также 15 июля 2020 года было зафиксировано 349 случаев.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 41 719 случаев заболевания инфекцией.

472 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 207 — на аппаратах ИВЛ.

Из больниц за сутки выписали 363 человека, всего выздоровели 33 882 свердловчанина.

Число летальных случаев возросло до 917, из них 10 пациентов умерли за сутки.

Напомним, в Свердловской области не собираются вводить повторный локдаун. Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков. Он сказал, что принятых ограничений достаточно и ситуация постепенно стабилизируется.

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