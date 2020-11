На Урале установлен рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

В Свердловской области за прошедшие сутки выявили 358 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Вчера, а также 15 июля 2020 года было зафиксировано 349 случаев. Всего с начала пандемии зарегистрировали 41 719 случаев заболевания инфекцией. 472 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 207 — на аппаратах ИВЛ. Из больниц за сутки выписали 363 человека, всего выздоровели 33 882 свердловчанина. Число летальных случаев возросло до 917, из них 10 пациентов умерли за сутки. Напомним, в Свердловской области не собираются вводить повторный локдаун. Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков. Он сказал, что принятых ограничений достаточно и ситуация постепенно стабилизируется.

