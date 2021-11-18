11 дней в октябре тагильчане дышали воздухом с превышеним формальдегида

Превышение нормы формальдегида в октябре было сразу на двух постах — на Вагонке и Сухоложском поселке. Большее количество дней приходилось на вторую половину месяца. Самый высокий показатель превышения был 30 октября — до 2,2 ПДК.
Формальдегид является канцерогенным веществом первого класса опасности. Может вызывать конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отека легких. Хроническое отравление проявляется похудением, диспепсическими симптомами, поражением центральной нервной системы — психическое возбуждение, дрожание, атаксия, расстройства зрения, упорные головные боли, плохой сон.
Больше всего выбрасывают формальдегид в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год, а общее количество выбросов вещества со всех предприятий — 22,4 тонны в год.
Напомним, ранее редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.