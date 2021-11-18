Необходимый уровень заболеваемости для отмены QR-кодов назвали свердловские власти

Необходимый уровень заболеваемости для отмены QR-кодов назвали свердловские власти
Необходимый уровень заболеваемости для отмены QR-кодов назвали свердловские власти
Сегодня, 20:12Здоровье и экологияФото: 1MI
Власти Свердловской области назвали конкретную цифру снижения заболеваемости, после достижения которой QR-коды будут отменены. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, наиболее желательно, чтобы цифра стремилась к нулю, однако Креков понимает, что это вряд ли достижимо, поэтому заболеваемость должна снизиться, по крайней мере, в десять раз. На сегодняшний день подтверждено 739 новых случаев. В связи с этим, послаблений можно ждать лишь тогда, когда станет меньше 100 случаев заболевания коронавирусом в день.

Также Павел Креков прокомментировал эффективность введения системы QR-кодов. По его словам, реальный эффект станет известен через два месяца от начала интенсивной вакцинации. На данный момент регион подошел к месяцу.

Напомним, уральские рестораторы обратились с просьбой отменить QR-коды к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву. Представители ресторанного бизнеса считают, что выручка заведений сократилась наполовину, а суточное число заболевших в области так и не сокращается.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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Свердловская областьПавел КрековкоронавирусQR-код
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