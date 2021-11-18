Необходимый уровень заболеваемости для отмены QR-кодов назвали свердловские власти

По его словам, наиболее желательно, чтобы цифра стремилась к нулю, однако Креков понимает, что это вряд ли достижимо, поэтому заболеваемость должна снизиться, по крайней мере, в десять раз. На сегодняшний день подтверждено 739 новых случаев. В связи с этим, послаблений можно ждать лишь тогда, когда станет меньше 100 случаев заболевания коронавирусом в день.
Также Павел Креков прокомментировал эффективность введения системы QR-кодов. По его словам, реальный эффект станет известен через два месяца от начала интенсивной вакцинации. На данный момент регион подошел к месяцу.
Напомним, уральские рестораторы обратились с просьбой отменить QR-коды к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву. Представители ресторанного бизнеса считают, что выручка заведений сократилась наполовину, а суточное число заболевших в области так и не сокращается.