В Екатеринбурге закрыли лицей из-за 15 заболевших школьников

Сегодня в лицее N 130 в Екатеринбурге заболели сразу 15 детей, у всех была рвота, у некоторых – жидкий стул. Как сообщает городское управление здравоохранения, заболевшие дети учатся в разных классах. Один ребёнок госпитализирован в инфекционное отделение ДГКБ N 9, остальные лечатся на дому. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Все контактные дети за утро были обследованы врачами-педиатрами ДГБ N 10, с целью уточнения диагноза у школьников были взяты пробы для бактериологического и лабораторного исследования сообщили в Горздраве.

Ситуация находится на контроле Управления здравоохранения. По решению Роспотребнадзора учебный процесс в лицее N 130 приостановлен до выявления причины заболевания детей. В ней проводятся противоэпидемические мероприятия, организовано наблюдение за детьми, которые контактировали с заболевшими.

Объявление о том, что уроки пока не проводятся, опубликовано и на сайте школы:

Уважаемые учащиеся и родители! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией учебный процесс в лицее приостанавливается на 19, 21 и 22 декабря.

Задания детям дадут через интернет.