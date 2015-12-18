В Свердловской области закрыли детский сад с плесневым грибком на стенах (ФОТО)

Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, проверка проводилась по обращению граждан. В ходе нее было установлено, что стены и полы помещений старшей группы детсада поражены плесневым грибком, система отопления не обеспечивает нормируемую температуру воздуха (на момент проведения экспертизы температура воздуха в помещениях младшей группы не соответствовала гигиеническим требованиям и составляла +15 С), а при проведении ремонта (в спальной комнате и коридоре запасного выхода был разобран пол) детский сад продолжал работать.