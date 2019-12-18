Кроме бумаги и пластика: Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации
Сегодня, 10:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Госдума РФ во втором чтении приняла поправки, приравнивающие сжигание мусора к утилизации.
Для того, чтобы контролировать сжигание отсортированного мусора, мощности энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу. Перед сжиганием мусор необходимо сортировать — извлечь пластик, органику и бумагу. Кроме того, предлагается сделать экологический сбор целевым для расходования средств только на утилизацию.
Ранее против инициативы выступал Гринпис в России. Экологи заявили, что средства экологического сбора в таком случае будут направляться на строительство дорогостоящих мусоросжигающих предприятий, что может лишить финансирования иные виды мусоропереработки.
Третье чтение поправок состоится 18 декабря.
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