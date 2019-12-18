Кроме бумаги и пластика: Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

Для того, чтобы контролировать сжигание отсортированного мусора, мощности энергетической утилизации должны будут проходить экологическую экспертизу. Перед сжиганием мусор необходимо сортировать — извлечь пластик, органику и бумагу. Кроме того, предлагается сделать экологический сбор целевым для расходования средств только на утилизацию.