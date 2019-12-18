Синоптики рассказали о погоде на Урале в январе
Сегодня, 09:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Погода на Урале в январе 2020 года будет выше климатической нормы, об этом заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, пишет интернет-издание Znak.
Синоптик пояснила, что долгосрочный прогноз составлен на основании данных Гидрометцентра России. Осадки в этот период будут в пределах нормы. Возможны небольшие похолодания, но среднесуточная температура будет выше нормы.
При этом отмечается, что год начнется с сильных морозов, о чем свидетельствует наступление антициклона, который уже принес заморозки в Сибирь. Похолодание ожидается уже с 21 декабря — днем синоптики обещают до -13 градусов.
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