Синоптики рассказали о погоде на Урале в январе

Синоптик пояснила, что долгосрочный прогноз составлен на основании данных Гидрометцентра России. Осадки в этот период будут в пределах нормы. Возможны небольшие похолодания, но среднесуточная температура будет выше нормы.

При этом отмечается, что год начнется с сильных морозов, о чем свидетельствует наступление антициклона, который уже принес заморозки в Сибирь. Похолодание ожидается уже с 21 декабря — днем синоптики обещают до -13 градусов.