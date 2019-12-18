Свердловская область не успевает осваивать деньги по нацпроекту «Экология»

По данным Минфина, за 11 месяцев в России в рамках нацпроекта «Экология» освоено порядка 33% федеральных средств.

На реализацию программы «Чистая вода» регионам выделили почти 4,9 миллиарда рублей. Из них освоены только 837 миллионов рублей, это порядка 18% средств. Свердловская область получила 77,5 миллиона рублей, из них освоено только 3,6 миллиона рублей.

На реализацию программы «Сохранение лесов» всего выделено 9,3 миллиарда рублей для 85 субъектов РФ. Свердловская область получила 296 миллионов рублей, из них освоено чуть более 208 миллионов рублей.