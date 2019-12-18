Свердловская область не успевает осваивать деньги по нацпроекту «Экология»
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень сообщил, что в нескольких регионах страны не осваиваются деньги по нацпроекту «Экология». В списке аутсайдеров по реализации проекта оказалась Свердловская область, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на телеграм-канал «Зеленый змий».
По данным Минфина, за 11 месяцев в России в рамках нацпроекта «Экология» освоено порядка 33% федеральных средств.
На реализацию программы «Чистая вода» регионам выделили почти 4,9 миллиарда рублей. Из них освоены только 837 миллионов рублей, это порядка 18% средств. Свердловская область получила 77,5 миллиона рублей, из них освоено только 3,6 миллиона рублей.
На реализацию программы «Сохранение лесов» всего выделено 9,3 миллиарда рублей для 85 субъектов РФ. Свердловская область получила 296 миллионов рублей, из них освоено чуть более 208 миллионов рублей.
По федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» регионы России получили 729 миллионов рублей и смогли освоить только половину. Свердловская область получила 14 миллионов и не освоила эти средства вообще.