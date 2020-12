Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев порекомендовал не праздновать Новый год корпоративно. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации региона.

Также губернатор продлил санитарные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 18 января. Рекомендация по отмене корпоративных праздничных мероприятий вступит в силу с 19 декабря. Напомним, 31 декабря в Свердловской области останется рабочим днем для госслужащих и бюджетников. Евгений Куйвашев отметил, что руководители коммерческих предприятий могут дать работникам выходной на свое усмотрение. На Среднем Урале 31 декабря для чиновников и бюджетников будет рабочим днем

