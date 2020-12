Формальдегид, диоксиды серы и азота: чем 17 декабря дышали тагильчане с Выи

17 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух на наличие загрязняющих веществ в двух районах Нижнего Тагила — Вые и Красном Камне. Как показали результаты, не все жители там дышали чистым воздухом — в трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК.

Небо в четверг было пасмурным, температура воздуха -8 градусов, ветер дул юго-западный со скоростью три метра в секунду. Первым местом замеров стала остановка общественного транспорта на улице Победы. Несмотря на загазованность и оживленное движение на ней, показания прибора остались по нолям. Дальше мы двинулись уже в район ВМЗ и сделали замеры возле Выйского пруда. Газоанализатор показал превышение содержания диоксида азота в три раза (0,6 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). И это при том, что место замеров было в парке на расстоянии от транспортных потоков. Во дворе на улице Выйской воздух оказался чистым — ни одно загрязняющее вещество в воздухе прибор не зафиксировал. В воздухе возле дворца культуры «Юбилейный» прибор показал наличие диоксида серы. Его концентрация составила 1,7 мг/м3 и превысила разовую ПДК в 3,4 раза (0,5 мг/м3). Формальдегид в размере 0,06 мг/м3 прибор зафиксировал возле детской больницы на улице Кузнецкого. Превышение предельно допустимой концентрации вещества - в 1,2 раза (разовая ПДК 0,05 мг/м3). Последним местом замеров стало здание управления «Высокогорского обогатительного комбината», здесь прибор также показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,3 мг/м3. Это значение не превышает разовую ПДК, но является близким к ней. Таким образом наш газоанализатор показал, что в трех из шести мест на Вые и Красном Камне содержание загрязнений в воздухе оказалось выше нормы. При этом все три вещества, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид, влияют на органы дыхания, могут вызывать астму и бронхит. Вопрос о выбросах в промышленных городах затрагивался в четверг на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Во время прямого эфира глава государства анонсировал установку специальных датчиков по анализу воздуха в городах с металлургическим производством. Путин обещал установку воздушных датчиков в городах с металлургическим производством Также на пресс-конференции жители Магнитогорска озвучили президенту проблемы с выбросами с местных предприятий. Но журналистка газеты Магнитогорского металлургического комбината заявила, что жители города иногда принимают за выбросы туман. Журналист газеты Магнитогорского металлургического комбината назвала выбросы туманом Напомним, помимо объезда районов, редакция накануне провела замеры воздуха рядом с железнодорожным вокзалом. Газоанализатор показал превышение предельно допустимой концентрации трех веществ. Превышение ПДК трех веществ-загрязнителей: замеры воздуха от TagilCity.ru 17 декабря

