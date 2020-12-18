Формальдегид, диоксиды серы и азота: чем 17 декабря дышали тагильчане с Выи

Дальше мы двинулись уже в район ВМЗ и сделали замеры возле Выйского пруда. Газоанализатор показал превышение содержания диоксида азота в три раза (0,6 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). И это при том, что место замеров было в парке на расстоянии от транспортных потоков.