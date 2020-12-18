Формальдегид, диоксиды серы и азота: чем 17 декабря дышали тагильчане с Выи

Небо в четверг было пасмурным, температура воздуха -8 градусов, ветер дул юго-западный со скоростью три метра в секунду.
Первым местом замеров стала остановка общественного транспорта на улице Победы. Несмотря на загазованность и оживленное движение на ней, показания прибора остались по нолям.
Дальше мы двинулись уже в район ВМЗ и сделали замеры возле Выйского пруда. Газоанализатор показал превышение содержания диоксида азота в три раза (0,6 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3). И это при том, что место замеров было в парке на расстоянии от транспортных потоков.
Во дворе на улице Выйской воздух оказался чистым — ни одно загрязняющее вещество в воздухе прибор не зафиксировал.
В воздухе возле дворца культуры «Юбилейный» прибор показал наличие диоксида серы. Его концентрация составила 1,7 мг/м3 и превысила разовую ПДК в 3,4 раза (0,5 мг/м3).
Формальдегид в размере 0,06 мг/м3 прибор зафиксировал возле детской больницы на улице Кузнецкого. Превышение предельно допустимой концентрации вещества - в 1,2 раза (разовая ПДК 0,05 мг/м3).
Последним местом замеров стало здание управления «Высокогорского обогатительного комбината», здесь прибор также показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,3 мг/м3. Это значение не превышает разовую ПДК, но является близким к ней.
Таким образом наш газоанализатор показал, что в трех из шести мест на Вые и Красном Камне содержание загрязнений в воздухе оказалось выше нормы. При этом все три вещества, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид, влияют на органы дыхания, могут вызывать астму и бронхит.
Вопрос о выбросах в промышленных городах затрагивался в четверг на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Во время прямого эфира глава государства анонсировал установку специальных датчиков по анализу воздуха в городах с металлургическим производством.
Также на пресс-конференции жители Магнитогорска озвучили президенту проблемы с выбросами с местных предприятий. Но журналистка газеты Магнитогорского металлургического комбината заявила, что жители города иногда принимают за выбросы туман.
Напомним, помимо объезда районов, редакция накануне провела замеры воздуха рядом с железнодорожным вокзалом. Газоанализатор показал превышение предельно допустимой концентрации трех веществ.