Грязный воздух впервые официально назван причиной смерти

Напомним, редакция TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха и выявляет превышения ПДК. При этом часто уровень диоксида азота превышает его. Так, 11 декабря при замерах на железнодорожном вокзале, уровень ПДК этого вещества был завышен в 76,5 раза. Всего с начала декабря превышение ПДК диоксида азота было зафиксировано 10 дней из 17.