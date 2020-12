Грязный воздух впервые официально назван причиной смерти

Загрязнение воздуха стало причиной смерти 9-летней девочки, которая проживала на юге Лондона.

Элла Аду-Кисси-Дебрах умерла в феврале 2013 года после приступа астмы, который привел к остановке сердца, сообщает Bloomberg. Коронер Филип Барлоу установил, что плохое качество воздуха сыграло значительную роль в ухудшении ее состояния. С 2010 по 2013 год Элла подвергалась воздействию диоксида азота и твердых частиц, которые превышают нормы ВОЗ. При расследовании выяснилось, что основным источником загрязнения был транспорт. Токсичное загрязнение воздуха - это кризис общественного здравоохранения, особенно для наших детей, рассказал один из юристов. Напомним, редакция TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха и выявляет превышения ПДК. При этом часто уровень диоксида азота превышает его. Так, 11 декабря при замерах на железнодорожном вокзале, уровень ПДК этого вещества был завышен в 76,5 раза. Всего с начала декабря превышение ПДК диоксида азота было зафиксировано 10 дней из 17. Превышение ПДК четырех веществ: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 11 декабря

