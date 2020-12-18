Оперштаб посчитал допустимой ситуацию с пациентами в коридорах тагильской больницы

Оперштаб посчитал допустимой ситуацию с пациентами в коридорах тагильской больницы

Сегодня, 21:41Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В оперативном штабе Свердловской области ответили на сообщения СМИ о том, что пациентов Демидовской больницы в Нижнем Тагиле размещают в коридорах.

Данное медучреждение, как подчеркнули в оперштабе, является крупным межмуниципальным медицинским центром на прилегающей территории, сообщает «Екатеринбург в эфире». Ситуация, которая образовалась вокруг размещения пациентов, носит исключительный характер и не влияет на качество оказания необходимой медицинской помощи. Пациенты находятся под непрерывным наблюдением врачей.

Напомним, ранее движение «Тагил за перемены» опубликовало в соцсетях фотографии из отделения гнойной хирургии Демидовской ГБ. Один из подписчиков пожаловался, что в коридорах располагают пациентов пожилого возраста. После в медучреждении объяснили, что не могут отказать в госпитализации, поэтому располагают людей на резервных койках.

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