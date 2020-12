Сегодня, 18 декабря, при замерах воздуха на содержание загрязнений зафиксировано превышение разовой предельно допустимой концентрации четырех из пяти веществ. Замеры проходили в районе тагильского ж/д вокзала.

Замеры проходили при температуре воздуха -7 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Показатели газоанализаторы были следующими: диоксид азота – 1,4 мг/м3 при разовой ПДК 7,4 мг/м3 (превышение в 37 раз );

); сероводород – 2,53 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 150 раз );

); формальдегид – 1,21 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 24 раза );

); диоксид серы – 1,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 2,4 раза). Источниками выбросов этих веществ становятся несколько промышленных предприятий Нижнего Тагила. Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год. Напомним, вчера, 17 декабря, редакция TagilCity.ru замерила воздух на наличие загрязняющих веществ в двух районах Нижнего Тагила — Вые и Красном Камне. В трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК. Превышение ПДК до 150 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 декабря

