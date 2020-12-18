Превышение ПДК до 150 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 декабря

Источниками выбросов этих веществ становятся несколько промышленных предприятий Нижнего Тагила. Диоксид азота выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.