В Нижнем Тагиле УГМС уже неделю не фиксирует превышений ПДК. А мы снова фиксируем

В Нижнем Тагиле уже целую неделю станции мониторинга ФБГУ «Уральское УГМС» не фиксируют превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Однако редакция TagilCity.ru проводит собственные замеры и трижды за это время фиксировала превышения.

Превышение ПДК выявлено 10 декабря. Замеры проходили в районе железнодорожного вокзала при температуре -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор зафиксировал в воздухе концентрацию азота в размере 2,6 мг/м3. Это в 13 раз выше разовой ПДК вещества, которая составляет 0,2 мг/м3. Также превышение наблюдалось 11 декабря. Замеры также проводились у железнодорожного вокзала. Температура воздуха составляла -8 градусов, ветер юго-западный со скоростью три метра в секунду. Газоанализатор зафиксировал превышение содержания диоксида азота в 86,5 раза. Его концентрация составила 15,3 мг/м3 при разовой допустимой в 0,2 мг/м3. Второе вещество — диоксид серы. Его содержание превышено в 11,8 раза. Таким образом, концентрация составила 5,9 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3. Также в 45 раз было превышено содержание сероводорода. При его разовой ПДК в 0,008 мг/м3, показатель составил 0,36 мг/м3. Кроме того, содержание формальдегида на момент проведения замеров превысило диапазон измерений. Прибор выдал предупреждение, а вместо показателя стоял прочерк. Еще одно превышение было зафиксировано 14 декабря в районе железнодорожного вокзала. Прибор показал, что содержание диоксида азота превышено в 20 раз и составляет 4 мг/м3. Концентрация сероводорода составила 0,76 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3. То есть, содержание превышено в 95 раз. Также выявлена высокая концентрация формальдегида. Она составила 0,32 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3. Напомним, за неделю с 7 по 13 декабря редакция TagilCity.ru при проведении замеров газоанализатором, фиксировала превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе четыре дня из семи в разных районах города. В Нижнем Тагиле УГМС за 4 дня не зафиксировала превышения ПДК. Мы фиксировали трижды

