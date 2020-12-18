В первой городской поликлинике Нижнего Тагила заработал колл-центр

В первой городской поликлинике Нижнего Тагила заработал колл-центр

Сегодня, 19:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в городской поликлинике № 1 начал функционировать колл-центр.

Связаться с сотрудниками и задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 20.00. За день операторы обрабатывают свыше 100 звонков.

Решение организовать колл-центр, по словам главного врача больницы Александра Павловских, было принято из-за большого потока звонков от горожан. Теперь у любого из пациентов появилась возможность проконсультироваться со специалистами и получить ответы на интересующие вопросы, сообщает ТК «Телекон».

Если ранее мы получали некоторое количество жалоб по этим вопросам, то на сегодняшний день жалоб, что невозможно дозвониться до поликлиники, до регистратуры — нет,отметил главврач.

Для того, чтобы облегчить процесс связи тагильчан с колл-центром был выделен специальный номер телефона: 38-44-99.

На данный момент за первой городской поликлиникой закреплено свыше 90 тысяч жителей Вагонки, села Покровское, Северного и Сухоложского поселков.

Напомним, Свердловская область вошла в список регионов России, в которых людям наиболее тяжело дозвониться до колл-центра по коронавирусу.

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