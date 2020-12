В первой городской поликлинике Нижнего Тагила заработал колл-центр

В Нижнем Тагиле в городской поликлинике № 1 начал функционировать колл-центр.

Связаться с сотрудниками и задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 20.00. За день операторы обрабатывают свыше 100 звонков. Решение организовать колл-центр, по словам главного врача больницы Александра Павловских, было принято из-за большого потока звонков от горожан. Теперь у любого из пациентов появилась возможность проконсультироваться со специалистами и получить ответы на интересующие вопросы, сообщает ТК «Телекон». Если ранее мы получали некоторое количество жалоб по этим вопросам, то на сегодняшний день жалоб, что невозможно дозвониться до поликлиники, до регистратуры — нет,отметил главврач. Для того, чтобы облегчить процесс связи тагильчан с колл-центром был выделен специальный номер телефона: 38-44-99. На данный момент за первой городской поликлиникой закреплено свыше 90 тысяч жителей Вагонки, села Покровское, Северного и Сухоложского поселков. Напомним, Свердловская область вошла в список регионов России, в которых людям наиболее тяжело дозвониться до колл-центра по коронавирусу. В Свердловской области горожанам наиболее трудно дозвониться в колл-центр по COVID-19

