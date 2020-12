В Свердловской области снова выявлено 402 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 402 случая COVID19, сообщает оперштаб региона.

Такой же рекорд по суточной заболеваемостью был установлен 11 декабря. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 221 человек, в Нижнем Тагиле — 19 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова и других. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 53 335 случаев COVID-19. 621 человек находится в тяжелом состоянии, 353 находятся в отделении реанимации, 227 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки оперштаб подтвердил 28 552 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве — 6 937, Санкт-Петербурге — 3 757 и Московской области — 1 485. Всего за время пандемии выявлено 2 791 220 заболевших россиян. Число выздоровевших пациентов в Свердловской области превышает количество заболевших. За сутки в регионе из медучреждений были выписаны 407 пациентов, за все время выздоровели 45 629 человек. В России за сутки выздоровели 26 093 человека. Больше всего в Москве — 5 821, Санкт-Петербурге — 3 050 и Московской области — 1 109. Всего в стране вылечились от инфекции 2 228 633 человека. На среднем Урале от коронавируса умерли 16 человек за сутки. Общее число летальных случаев достигло 1 295 человек. В России за сутки зафиксировано 611 случаев смерти. Больше всего в Санкт-Петербурге — 84, Москве - 72 и Московской области — 34. За время пандемии от коронавируса скончались 49 762 россиянина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter