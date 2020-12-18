В Свердловской области снова выявлено 402 случая коронавируса за сутки

В Свердловской области снова выявлено 402 случая коронавируса за сутки

Сегодня, 13:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 402 случая COVID19, сообщает оперштаб региона.

Такой же рекорд по суточной заболеваемостью был установлен 11 декабря.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 221 человек, в Нижнем Тагиле — 19 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова и других.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 53 335 случаев COVID-19.

621 человек находится в тяжелом состоянии, 353 находятся в отделении реанимации, 227 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки оперштаб подтвердил 28 552 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве — 6 937, Санкт-Петербурге — 3 757 и Московской области — 1 485. Всего за время пандемии выявлено 2 791 220 заболевших россиян.

Число выздоровевших пациентов в Свердловской области превышает количество заболевших.

За сутки в регионе из медучреждений были выписаны 407 пациентов, за все время выздоровели 45 629 человек.

В России за сутки выздоровели 26 093 человека. Больше всего в Москве — 5 821, Санкт-Петербурге — 3 050 и Московской области — 1 109. Всего в стране вылечились от инфекции 2 228 633 человека.

На среднем Урале от коронавируса умерли 16 человек за сутки.

Общее число летальных случаев достигло 1 295 человек.

В России за сутки зафиксировано 611 случаев смерти. Больше всего в Санкт-Петербурге — 84, Москве - 72 и Московской области — 34. За время пандемии от коронавируса скончались 49 762 россиянина.

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