Чистка дорог вне закона. Общественники побывали на запрещённых снежных свалках Нижнего Тагила (ФОТО)

TagilCity.ru напоминает о том, что накануне межрайонная природоохранная прокуратура, рассмотрев жалобу тагильчанина, постановила устранить нарушения природоохранного законодательства на двух свалках снега в Нижнем Тагиле, а также возбудила административные дела в отношении МУП «Тагилдорстрой», Администрации города Нижний Тагил, а также главы города – Сергея Константиновича Носова.

Сегодня выезжали на свалку вместе с Виктором Копановым. Административное дело, возбуждённое прокуратурой, попахивает либо формализмом, либо заказом. Границы свалки не обозначены забором и водитель погрузчика, расталкивая снег, не может четко соблюдать границы свалки. Выход за границы на 10-20 метров неизбежен, но это не принесет дискомфорта для горожан. От кого заявление поступило в прокуратуру - неясно, так как рядом нет ни домов, ни учреждений. Новый прокурор просто поставил себе галочку. При этом прокуратура отказалась рассматривать информацию о сбросе скола асфальта в Верхне-выйский водоем рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Таково видение общественников, но, возможно, такая точка зрения недалека от истины. Ведь дело о сбросе скола в водоём под Нижнем Тагилом всё ещё остаётся открытым, там нужно расследовать, искать виновных, определять степень вины каждого из них, а тут всё предельно просто. Циклоны принесли столько снега, что его некуда девать, а кто виноват?

В небесную канцелярию повестку в суд не направить, вот и приходится держать ответ перед суровым законом дорожникам, Администрации города и мэру Нижнего Тагила.

ФОТО: «Тагил без ям»