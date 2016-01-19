Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Чистка дорог вне закона. Общественники побывали на запрещённых снежных свалках Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Чистка дорог вне закона. Общественники побывали на запрещённых снежных свалках Нижнего Тагила (ФОТО)

19 января 2016, 16:30Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»