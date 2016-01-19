Непривитые от гриппа дети не смогут посещать школы

Непривитые от гриппа дети, а также педагоги без прививки не смогут посещать школы Екатеринбурга. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Поступило предложение от Роспотребнадзора ввести ограничение для непривитых детей. Такая практика уже существовала раньше. Непривитые дети в период эпидемиологического подъема заболеваний посещать образовательные учреждения не смогут. Это касается и педагогов рассказал главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Также врач сообщил, что такой запрет предусмотрен санитарными правилами, которые утверждены главным санитарным врачом Российской Федерации. В случае эпидемиологического подъема любой инфекционной болезни, не только гриппа, посещение образовательных учреждений непривитыми детьми запрещается.