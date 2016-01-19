Самовольный побор или законное требование? В инфекционной больнице Нижнего Тагила мамам предлагают сдавать анализы платно

Теперь больным порой приходится оплачивать покупку некоторых лекарств и шприцов, проходить платные анализы. Сейчас нашу медицину нельзя назвать полностью бесплатной, но, глядя на запад, нельзя назвать и платной. И хотя с развала СССР прошло уже 23 года, люди все равно хотят той самой качественной и бесплатной медицинской помощи.

В редакцию TagilCity.ru пришло письмо. В нём тагильчанин Дмитрий выразил недоумение от того, что в детском отделении инфекционной больницы маму, которая хотела остаться в больнице и ухаживать за заболевшим ребёнком, попросили сдать платные анализы.

Сегодня, 18 января, с удивлением для себя узнал, что при поступлении в нашу инфекционную больницу (в первое детское отделение), маме необходимо платно сдать анализы (флюорография, бак анализ и т.п.). Цена данных анализов примерно 800 рублей. Конечно, можно и не сдавать платно, если они есть готовые на руках. Но как можно угадать, когда именно станет плохо твоему ребенку? Чтоб заранее сходить и сдать их и иметь результаты анализов при себе на руках.

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Причем понятно, что попадание в больницу всегда стресс, как для родителей, так и для детей. И по хорошей причине туда никто добровольно не поедет. А значит, ребенку плохо, родители в панике, им сообщают факт необходимости оплаты, разбираться некогда, поэтому люди платят данный побор.

Ребенку же оказывают лечение на основании полиса ОМС, и у мамы есть точно такой же полис, почему тогда надо еще платить? И как быть, если у матери денег нет вообще? Сейчас прекрасно все в курсе событий в городе, проблемы на УВЗ и ВГОКе. У людей реально может не быть этих денег. И им теперь значит умирать на входе в больницу? Или может умирать их детям на пороге данной больницы? -- вопрошает он.

Редакция не стала ходить вокруг да около и решила узнать всё из первых уст, обратившись к персоналу инфекционной больницы.

С мамами мы беседуем, всем объясняем, что существуют определённые правила, которые являются требованиями Министерства здравоохранения. А есть ещё СанПиНы (Санитарные правила и нормы) и санэпидрежим отделения и больницы. Мамы обследуются на основании этих требований на микролюис, сифилис (приказ Министерства Свердловской области), сальмонеллу, проходят флюорографию лёгких. Необходимо, чтобы с момента сдачи анализа прошло не больше 6 месяцев. Это определено приказом главврача на основании документов из министерства.

Что касается платности анализов, то у нас сейчас одноканальное финансирование и деньги в больницу идут за пациента, то есть мама находится «по уходу» и её мы бесплатно обследовать не должны. Есть альтернатива, и мамам об этом говорится. Мама может выйти из больницы, съездить домой и сдать анализ в поликлинике бесплатно, а потом нам привезти. Если вся необходимая информация указана в санитарной книжке, то мы не противимся и принимаем её. Главное, чтобы подходили даты.

Что касается суммы, то она чисто символическая, только чтобы покрыть затраты больницы. Например, для рентгена необходима плёнка, для крови из пальца — реактивы.

Если же денег у пациента нет совсем, что бывает крайне редко, то, как я говорила, мама выписывается и проходит все анализы в поликлинике бесплатно, -- дала ответ старшая сестра детского отделения больницы.

Как можно видеть, больница Нижнего Тагила старается идти навстречу своим пациентам. Умирать на входе никого не бросят. А что касается денег, то они нужны, если мама хочет попасть в больницу быстро и без лишних хлопот.

Возможно, кому-то эта история напомнит, как недавно тагильчанин жаловался на то, что его не пускают в перинатальный центр со своим фотографом, предлагая платную альтернативу.