Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 по 25 января

Как сообщает Уралгидрометцентр, с 20 января в Свердловскую область придут аномальные морозы. Температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже привычной климатической нормы.

Так, температура воздуха по ночам в период с 20 по 25 января в Нижнем Тагиле будет находиться на отметке от -23 до -28 градусов. При этом местами возможны заморозки до -40 градусов, а днем столбик термометра покажет от -23 до -25 градусов.

В связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение. Горожан призывают реже выходить из дома и ограничить работу на улице. В эти дни может быть затруднено движение транспорта, также будет ограничена работа детских садов и школ.

На дорогах Нижнего Тагила и области будут предусмотрены пункты обогрева, которые будут оказывать необходимую помощь автомобилистам в экстренной ситуации. Также в городе будут дежурить аварийно-восстановительные бригады на случай возникновения коммунальных аварий, пишет ЕДДС Администрации Нижнего Тагила.