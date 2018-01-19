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Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 по 25 января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Морозы до -40 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле с 20 по 25 января

19 января, 17:30Здоровье и экология
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