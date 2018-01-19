Пятеро дровосеков-нарушителей заплатили штрафы за вырубку елей в Свердловской области
19 января, 07:30Здоровье и экология
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Пятеро жителей Свердловской области получили штрафы за незаконную рубку хвойных деревьев. Свердловчане, несмотря на предупреждение, проигнорировали требование регионального лесничества.
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В общей сложности браконьеры нанесли ущерб Свердловской области в 31 000 рублей. Деньги уже были выплачены, передает департамент информационной политики региона. Помимо этого на нарушителей наложили административные штрафы по 4 500 рублей.
Больше всего ёлок незаконным путем срубил житель Тугулымского района. Он присвоил 14 деревьев. В отношении браконьера решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
Для контроля над ситуацией с незаконной рубкой в преддверии новогодних праздников на Среднем Урале работали 62 стационарных поста и трудились 82 мобильных группы. Всего было организовано 289 рейдов по установлению дровосеков-нарушителей, передает издание «Областная газета».
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