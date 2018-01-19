Пятеро дровосеков-нарушителей заплатили штрафы за вырубку елей в Свердловской области

В общей сложности браконьеры нанесли ущерб Свердловской области в 31 000 рублей. Деньги уже были выплачены, передает департамент информационной политики региона. Помимо этого на нарушителей наложили административные штрафы по 4 500 рублей.

Больше всего ёлок незаконным путем срубил житель Тугулымского района. Он присвоил 14 деревьев. В отношении браконьера решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Для контроля над ситуацией с незаконной рубкой в преддверии новогодних праздников на Среднем Урале работали 62 стационарных поста и трудились 82 мобильных группы. Всего было организовано 289 рейдов по установлению дровосеков-нарушителей, передает издание «Областная газета».