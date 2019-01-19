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Решить за полгода: свердловский министр ЖКХ поручил мэрам ускорить мусорную реформу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Boat vehicle waterway container waste garbage 1082432 pxhere.com

Решить за полгода: свердловский министр ЖКХ поручил мэрам ускорить мусорную реформу

Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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