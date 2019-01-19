Решить за полгода: свердловский министр ЖКХ поручил мэрам ускорить мусорную реформу

Согласно исследованиям министерства ЖКХ, после старта мусорной реформы в некоторых муниципалитетах наблюдается нехватка контейнеров, в результате чего отходы складируются на ограниченной территории. Глава ведомства Николай Смирнов поручил руководителям свердловских городов решить проблему в течение полугода.

По мнению министра, при вывозе мусора должны присутствовать представители управляющей компании, которые приберутся после выгрузки содержимого контейнера. Также не позднее 1 февраля необходимо оптимизировать график вывоза мусора из частного сектора и сельских территории и довести его до населения, сообщает «Правда УрФО».