Решить за полгода: свердловский министр ЖКХ поручил мэрам ускорить мусорную реформу
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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После старта реформы ТКО в Свердловской области возник дефицит мусорных контейнеров и площадок для их размещения. Главы муниципалитетов должны решить проблему с их наличием за полгода.
Согласно исследованиям министерства ЖКХ, после старта мусорной реформы в некоторых муниципалитетах наблюдается нехватка контейнеров, в результате чего отходы складируются на ограниченной территории. Глава ведомства Николай Смирнов поручил руководителям свердловских городов решить проблему в течение полугода.
По мнению министра, при вывозе мусора должны присутствовать представители управляющей компании, которые приберутся после выгрузки содержимого контейнера. Также не позднее 1 февраля необходимо оптимизировать график вывоза мусора из частного сектора и сельских территории и довести его до населения, сообщает «Правда УрФО».
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