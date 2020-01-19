В начале недели в Нижнем Тагиле будет снежно и ветрено

Ночью в понедельник и вторник столбик термометра в Нижнем Тагиле опустится до -12...-13 градусов. Днем температура поднимется до -6...-7 градусов. В среду и четверг, по данным Гисметео, температура станет еще выше.

Всю неделю ожидаются снегопады. Начавшись в Крещение, снег продолжит падать каждый день. Снегопад будет сопровождаться ветрами скоростью 8-14 м/с. Самые обильные осадки ожидаются в понедельник 20 января и в четверг 23 января, их высота за сутки достигнет 3,5 мм.