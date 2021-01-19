Павел Креков анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг

Свердловчане, по словам Крекова, продолжают прививаться, поэтому остановки процесса вакцинации не будет, сообщает Е1. Также вице-губернатор отметил, что в ближайшее время будет получено две поставки вакцины, по 60 тысяч доз каждая. Отмечается, что размеры следующих поставок будут достигать сотни тысяч доз.