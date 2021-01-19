Павел Креков анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг

Павел Креков анонсировал запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг

Сегодня, 19:15Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области вице-губернатор Павел Креков анонсировал запись на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг. Об этом он заявил на брифинге.

Свердловчане, по словам Крекова, продолжают прививаться, поэтому остановки процесса вакцинации не будет, сообщает Е1. Также вице-губернатор отметил, что в ближайшее время будет получено две поставки вакцины, по 60 тысяч доз каждая. Отмечается, что размеры следующих поставок будут достигать сотни тысяч доз.

На данный момент записаться на вакцинацию можно на сайте поликлиник и по номеру 122.

Напомним, сегодня стало известно, что в екатеринбургских больницах заканчивается или уже закончилась вакцина от COVID-19 «Спутник V».

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