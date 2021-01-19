Тагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения в парке «Река Чусовая»

Тагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения в парке «Река Чусовая»

Сегодня, 20:54Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку природного парка «Река Чусовая» и обнаружила многочисленные нарушения закона, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате были выявлены нарушения в сфере охраняемых природных территорий, соблюдения режима животного мира и охотничьих ресурсов, а также в сфере информационных технологий.

Отмечается, что в течение трех лет государственные инспектора не составили ни одного протокола об административном правонарушении, а сотрудники парка на платной основе оформляли выдачу разрешений на охоту, что нарушало устав. Также во время проверки сотрудники прокуратуры выявили, что были нарушены требования законодательства в сфере информации.

Выяснилось, что сайт парка не заполняется актуальной информацией об охранных мероприятиях и не информирует население о деятельности природной территории. Были зафиксированы факты незаконной деятельности и браконьерства.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных к ответственности, директору парка «Река Чусовая» было внесено представление.

Напомним, 14 января сотрудники природного парка «Река Чусовая» обнаружили останки убитого лося за территорией комплекса. Предполагается, что его убили браконьеры.

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