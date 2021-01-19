Тагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения в парке «Река Чусовая»

Отмечается, что в течение трех лет государственные инспектора не составили ни одного протокола об административном правонарушении, а сотрудники парка на платной основе оформляли выдачу разрешений на охоту, что нарушало устав. Также во время проверки сотрудники прокуратуры выявили, что были нарушены требования законодательства в сфере информации.