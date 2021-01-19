В Первоуральске закрыли «красную зону» на 200 мест на базе корпуса терапии

В Первоуральске закрыли «красную зону» на 200 мест на базе корпуса терапии

Сегодня, 12:39Здоровье и экологияPhoto: Пресс-служба администрации Первоуральска
В Первоуральске свернули коронавирусный госпиталь на 200 койко-мест, работавший на базе терапевтического отделения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Красную зону» закрыли по приказу областного Минздрава. 200 койко-мест работали на базе корпуса терапии Первоуральской ГБ.

В штатном режиме начали работу отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, гематологии и реанимации.

«Ковидный» госпиталь начал свою работу два месяца назад. За время существования через него прошли более 850 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Отмечается, что лечили пациентов, болеющих инфекцией в тяжелой и средней степени тяжести.

Главный врач медицинского учреждения Виктор Долгушин поблагодарил коллег за проделанную работу. Он отметил, что за короткое время получилось оперативно перепрофилировать отделение и перевести его на круглосуточный график.

Напомним, 11 января в Нижнем Тагиле психиатрическая больница перестала принимать коронавирусных больных и вернулась к нормальному режиму работы. Кроме того, в Свердловской области закрыли «красные зоны» в медучреждениях Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Верхотурья. В общей сложности было свернуто 800 коек.

Related news:
Свердловская областьПервоуральсксменагоспитальпрофилькоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы