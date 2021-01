В Первоуральске закрыли «красную зону» на 200 мест на базе корпуса терапии

В Первоуральске свернули коронавирусный госпиталь на 200 койко-мест, работавший на базе терапевтического отделения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Красную зону» закрыли по приказу областного Минздрава. 200 койко-мест работали на базе корпуса терапии Первоуральской ГБ. В штатном режиме начали работу отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, гематологии и реанимации. «Ковидный» госпиталь начал свою работу два месяца назад. За время существования через него прошли более 850 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Отмечается, что лечили пациентов, болеющих инфекцией в тяжелой и средней степени тяжести. Главный врач медицинского учреждения Виктор Долгушин поблагодарил коллег за проделанную работу. Он отметил, что за короткое время получилось оперативно перепрофилировать отделение и перевести его на круглосуточный график. Напомним, 11 января в Нижнем Тагиле психиатрическая больница перестала принимать коронавирусных больных и вернулась к нормальному режиму работы. Кроме того, в Свердловской области закрыли «красные зоны» в медучреждениях Камышлова, Дегтярска, Рефтинского и Верхотурья. В общей сложности было свернуто 800 коек. Тагильская психиатрическая больница перестанет принимать «ковидных» пациентов

