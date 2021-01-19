В Первоуральске закрыли «красную зону» на 200 мест на базе корпуса терапии

«Ковидный» госпиталь начал свою работу два месяца назад. За время существования через него прошли более 850 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Отмечается, что лечили пациентов, болеющих инфекцией в тяжелой и средней степени тяжести.