В Свердловской области выявлено почти 66 тысяч случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 378 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области за время пандемии коронавирусом заболело почти 66 тысяч человек За сутки больше всего случаев инфекции зафиксировано в Екатеринбурге — 138. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысерти, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. За время пандемии в регионе зафиксировано 65 970 случаев COVID-19. 501 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за минувшие сутки зарегистрировано 21 734 случая инфицирования в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 3281, Москве — 3115 и Московской области — 1072. За время пандемии выявлено 3 612 800 заболевших россиян. На Среднем Урале количество выписанных пациентов по прежнему превышает случаи заболевания коронавирусом За сутки в регионе из больниц выписано 385 человек, количество выздоровевших достигло 58 419 человек. В России число выписанных из медучреждений превысило три миллиона случаев и составило 3 002 026 пациентов. Из них 23 262 человека выздоровели за сутки. Больше всего выписано в Москве — 4 532, Санкт-Петербурге — 2 259, а также Московской области — 1 498. В Свердловской области за сутки зафиксировано 18 случаев смерти от коронавируса За время пандемии от COVID-19 скончались 1839 свердловчан. В России с начала пандемии зарегистрировано 66 623 летальных случая от инфекции, из них 586 человек скончались с 18 по 19 января. Больше всего умерших в Москве — 84, Санкт-Петербурге — 69 и Московской области — 36.

