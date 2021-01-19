В Свердловской области выявлено почти 66 тысяч случаев коронавируса

В Свердловской области за время пандемии коронавирусом заболело почти 66 тысяч человек

За сутки больше всего случаев инфекции зафиксировано в Екатеринбурге — 138. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысерти, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.