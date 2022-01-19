26 веществ-загрязнителей превышали норму в тагильском воздухе в 2020 году

В 2020 году Роспотребнадзор провел 46,8 тысячи исследований атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. Из них 1,2 тысячи (2,6%) показали неудовлетворительные результаты. Всего специалисты ведомства выявили превышения по 26 веществам.

Впервые в 2020 году Нижнетагильский филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» организовал пять маршрутных постов: ул. Октябрьской революции, 54, Октябрьский пр. — Уральский пр., ул. Космонавтов — Высокогорская, ул. Кутузова, 8, пр. Дзержинского — ул. Свердлова, ул. Орджоникидзе — ул. Молодежная. Лабораторные исследования проводились по 33 химическим соединением, которые являются приоритетными в воздухе Нижнего Тагила. В том числе по оксиду углерода, диоксиду серы, диоксиду азота, марганцу, саже, бензолу, бензапирену, формальдегиду, взвешенным веществам и другим. В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений Всего специалистами Роспотребнадзора проведено 46 876 исследований (36 208 максимально разовых и 10 668 среднесуточных) из в 1221 (2,6%) найдены превышения веществ-загрязнителей. В общей сложности во всех пробах превышения гигиенических нормативов были по 26 веществам — взвешенным веществам РМ2,5 и РМ10, ксилолу, марганцу, оксиду углерода, нафталину, неорганической пыли, содержащей двуокись кремния до 20%, неорганической пыли, содержащей двуокись кремния от 20 до 70%, сероводороду, стиролу, этилбензолу, бензолу, формальдегиду, оксиду азота, фенолу, акролеину, бензину, диоксиду азота, свинцу, диалюминию триоксиду, диванадию пентоксину, кадмидию дихлориду, бензапирену, железу, диоксиду серы и аммиаку. Напомним, в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз. Риск для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан превышает норму до 50 раз

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