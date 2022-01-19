26 веществ-загрязнителей превышали норму в тагильском воздухе в 2020 году

26 веществ-загрязнителей превышали норму в тагильском воздухе в 2020 году
26 веществ-загрязнителей превышали норму в тагильском воздухе в 2020 году
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В 2020 году Роспотребнадзор провел 46,8 тысячи исследований атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. Из них 1,2 тысячи (2,6%) показали неудовлетворительные результаты. Всего специалисты ведомства выявили превышения по 26 веществам.

Впервые в 2020 году Нижнетагильский филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» организовал пять маршрутных постов: ул. Октябрьской революции, 54, Октябрьский пр. — Уральский пр., ул. Космонавтов — Высокогорская, ул. Кутузова, 8, пр. Дзержинского — ул. Свердлова, ул. Орджоникидзе — ул. Молодежная.

Лабораторные исследования проводились по 33 химическим соединением, которые являются приоритетными в воздухе Нижнего Тагила. В том числе по оксиду углерода, диоксиду серы, диоксиду азота, марганцу, саже, бензолу, бензапирену, формальдегиду, взвешенным веществам и другим.

Всего специалистами Роспотребнадзора проведено 46 876 исследований (36 208 максимально разовых и 10 668 среднесуточных) из в 1221 (2,6%) найдены превышения веществ-загрязнителей.

В общей сложности во всех пробах превышения гигиенических нормативов были по 26 веществам — взвешенным веществам РМ2,5 и РМ10, ксилолу, марганцу, оксиду углерода, нафталину, неорганической пыли, содержащей двуокись кремния до 20%, неорганической пыли, содержащей двуокись кремния от 20 до 70%, сероводороду, стиролу, этилбензолу, бензолу, формальдегиду, оксиду азота, фенолу, акролеину, бензину, диоксиду азота, свинцу, диалюминию триоксиду, диванадию пентоксину, кадмидию дихлориду, бензапирену, железу, диоксиду серы и аммиаку.

Напомним, в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.

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