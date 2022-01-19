Мусорных завалов из-за украденных баков на Вагонке в Нижнем Тагиле удалось избежать

Мусорных завалов из-за украденных баков на Вагонке в Нижнем Тагиле удалось избежать
Мусорных завалов из-за украденных баков на Вагонке в Нижнем Тагиле удалось избежать
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Мусорного коллапса из-за украденных в канун новогодних праздников контейнеров на Вагонке не произошло. Управляющие компании и регоператор в срочном порядке ликвидировали возникший дефицит оборудования.

30 декабря из резерва было выделено 42 контейнера, которые в этот же день установили на контейнерных площадках. Это позволило избежать внештатной ситуации, рассказали редакции в пресс-службе «Компании «Рифей».

Об этом же сообщили и в одной из управляющих компаний.

Узнав о краже, мы сразу же провели ревизию на всех контейнерных площадках, посчитали количество недостающих баков. После сообщили «Рифею» и сделали заявку. Перед новым годом баки нам предоставили, и все праздники мусор вывозился по графику, никаких мусорных завалов не было,рассказали TagilCity.ru в УК «Огни Вагонки».

Действительно, вновь побывав в тех дворах, где в конце прошлого года массово исчезли контейнеры, журналист TagilCity.ru убедился в том, что количество баков прибавилось. А сами площадки прибраны и не завалены мусором, как ранее.

Контейнерная площадка на ул. Патона 2/25
Фото:TagilCity.ru

Местные жители также говорят о том, что площадки во время праздников оставались в норме.

Все было как обычно. Бывало, конечно, что мусор валялся на земле, но потом все прибирали. У нас так случается и не только в праздники, но и в простые дни,рассказала журналисту во дворе дома № 1а на улице Окунева местная жительница.

Контейнерная площадка на ул. Окунева, 1а
Фото:TagilCity.ru

А есть и те, кто исчезновения баков вовсе и не заметил.

Ничего о краже не знаю. По моему, все как было, так и осталось,сообщила жительница дома № 17 на улице Орджоникидзе.

Контейнерная площадка на ул. Орджоникидзе, 17
Фото:TagilCity.ru

По информации редакции TagilCity.ru, причастной к пропаже 29 мусорных контейнеров на Вагонке могла быть компания «Элис», занимающаяся вывозом ТКО. Однако получить комментарий по этому поводу от руководства компании не удалось — на каждый звонок журналиста сотрудница отвечала, что начальства нет на месте.

Напомним, в конце декабря неизвестные похитили 29 мусорных евроконтейнеров с 10 площадок в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Первый случай исчезновения двух баков был зарегистрирован регоператором 22 декабря на Ленинградском проспекте, 48.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
кражаконтейнерыНижний ТагилРифей
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