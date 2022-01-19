У 10-дневнего малыша свердловские медики удалили опухоль печени

У 10-дневнего малыша свердловские медики удалили опухоль печени
У 10-дневнего малыша свердловские медики удалили опухоль печени
Сегодня, 18:59Здоровье и экологияФото: 1МI
Редкую патологию печени новорожденного удалось удалить медикам Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Екатеринбурга. Опухоль у малыша обнаружили сразу после его рождения.

Неонатологи одного из свердловских роддомов обратили внимание на неестественно большой живот младенца сразу после рождения малыша. Проконсультировавшись со специалистами реанимационно-консультативного центра новорождённых, медики пришли к выводу, что ребенка необходимо экстренно доставить в ОДКБ, сообщает «Областная газета».

Специалисты детской клинической больницы диагностировали у ребенка опухоль печени. Проконсультировавшись с коллегами из Москвы, свердловские медики решили оперировать малыша — операция прошла успешно. Образование удалил заслуженный врач РФ Владислав Чудаков. По словам медика, хирургические вмешательства у новорожденных считаются очень рискованными из-за возможной кровопотери у пациента.

Извлеченную опухоль отправили на биопсию. Прооперированный малыш находится в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокоперациямедикималышопухоль
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы