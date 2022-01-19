У 10-дневнего малыша свердловские медики удалили опухоль печени

Неонатологи одного из свердловских роддомов обратили внимание на неестественно большой живот младенца сразу после рождения малыша. Проконсультировавшись со специалистами реанимационно-консультативного центра новорождённых, медики пришли к выводу, что ребенка необходимо экстренно доставить в ОДКБ, сообщает «Областная газета».
Специалисты детской клинической больницы диагностировали у ребенка опухоль печени. Проконсультировавшись с коллегами из Москвы, свердловские медики решили оперировать малыша — операция прошла успешно. Образование удалил заслуженный врач РФ Владислав Чудаков. По словам медика, хирургические вмешательства у новорожденных считаются очень рискованными из-за возможной кровопотери у пациента.
Извлеченную опухоль отправили на биопсию. Прооперированный малыш находится в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.