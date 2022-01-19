В Свердловской области сняли режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Свердловской области сняли режим ЧС из-за африканской чумы свиней
В Свердловской области сняли режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Сегодня, 17:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Подписал указ о снятии режимаЧС по африканской чуме свиней на территории Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев одобрил отмену режима ЧС по африканской чуме свиней. Об этом стало известно сегодня, 19 января. На портале областного правительства размещен соответствующий указ за подписью главы региона.

Очаги заболевания, которое не является опасным для человека, но губительно для домашних животных, выявлены и продезинфецированы. Департамент ветеринарии уже заявил о прекращении карантинных мероприятий.

Вспышка АЧС произошла еще в начале октября. Инфекцию выявили в Камышловском районе и в других территориях. Среди них Пышминский, Горноуральский городские округа, Нижний Тагил и некоторые другие.

Вероятной причиной заноса инфекции в подсобные хозяйства специалисты называют кормление животных отходами из столовых военных частей.

Сюжеты:
ПервоуральскАлапаевскКушваВерхняя и Нижняя СалдаЕкатеринбургНижний Тагил
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Свердловская областьживотныезаболеваниеАЧС
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