«Похоже на фекалии»: мать из Карпинска нашла в детской смеси странное вещество (ФОТО)

35-летняя жительница Карпинска собиралась накормить свою 2-месячную дочь детской смесью, которую получала для ребенка на молочной кухне. По словам женщины, она как обычно развела сухую смесь, накормила ей ребенка, а после обнаружила на дне бутылочки непонятное вещество, похожее на фекалии.

Находка напугала женщину, и та отправилась в Роспотребнадзор. Она заявила, что и раньше находила незначительные примеси в сухом питании, но не придавала этому значения.

В Роспотребнадзоре брать найденное вещество на экспертизу отказались, утверждая, что оно могло попасть в сухую смесь из-за неправильного хранения. Сейчас женщина намерена написать заявление в Роспотребнадзор для проведения проверки, пишет «Вечерний Карпинск».