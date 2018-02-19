Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Похоже на фекалии»: мать из Карпинска нашла в детской смеси странное вещество (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Похоже на фекалии»: мать из Карпинска нашла в детской смеси странное вещество (ФОТО)

19 февраля, 21:50Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»