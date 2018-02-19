Теплая и снежная неделя ожидается в Свердловской области
19 февраля, 09:40Здоровье и экология
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В Свердловской области начало недели обещает быть тёплым. В среду, по прогнозам синоптиков, выпадет снег.
Самая холодная температура будет зафиксирована в ночное время: около 9-11 градусов ниже нуля. Днём на столбиках термометра поднимется вы среднем до -1 градуса по шкале Цельсия.
Отмечается, что снег будет небольшим, ветер будет достигать 3-8 метров в секунду.
Кроме того, прогнозируется переменная облачность, рассказали в Уральском гидрометцентре.
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